Haberler

Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Batman Petrolspor'da şampiyonluk sevinci

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Batman Petrolspor, Sincan Belediye Ankaraspor'u 2-3 yenerek en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan puan farkını 14'e çıkardı. Taraftarlar, şehirde coşkuyla kutlamalar yaptı.

Batman Petrol spor taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.

Batman Petrol spor, ligin 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sincan Belediye Ankara spor'u 2-3 mağlup etti. Grupta puanını 79'a yükselten Batman ekibi, en yakın takipçisi Muğla spor ile olan farkı 14 puana çıkartarak grubu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Batman Petrol spor, Trendyol 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu.

Batman Valiliği önünde kurulan dev ekrandan maçı seyreden taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı. Daha sonra araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde tur attı.

Kentte spor yorumculuğu yapan İhsan Rüzgar, AA muhabirine, 24 yıl sonra gelen şampiyonluktan dolayı çok sevinçli olduklarını söyledi. Grubu şampiyon tamamladıklarını vurgulayan Rüzgar, "Güzel ve harika bir atmosferde galibiyet alarak şampiyon olduk. Yenmediğimiz hiçbir takım kalmadı bu sezon. Şampiyon olduk ve 1. Lig'deyiz. Bundan sonra ki hedef Süper Lig olacak." diye konuştu.

Çocuk taraftarlardan Mustafa Eymen Akdağ da takımlarının şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Vali Bey ve emeği geçen bütün kişilere teşekkür ederiz. Çok sevinçliyim. Batman Petrolspor inşallah seneye Süper Lig'e de çıkar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

