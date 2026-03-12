Futbol: Nesine 2. Lig Beyaz Grup
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 30. hafta mücadelesinde Batman Petrolspor, Karacabey Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek puanını 64'e çıkardı ve liderliğini korudu. Muğlaspor ise Seza Çimento Elazığspor'a 1-0 yenilerek ikinci sırada kaldı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 30. hafta mücadelesi tamamlandı.
Karacabey Belediyespor'u 4-1 mağlup eden Batman Petrolspor, puanını 64'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Seza Çimento Elazığspor'a 1-0 yenilen Muğlaspor, 61 puanda kaldı ve haftayı ikinci sırada tamamladı.
2. Lig Beyaz Grup'ta 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|28
|19
|7
|2
|63
|25
|38
|64
|2.MUĞLASPOR
|28
|18
|7
|3
|41
|13
|28
|61
|3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|29
|16
|5
|8
|50
|35
|15
|53
|4.İSKENDERUNSPOR
|29
|15
|6
|8
|45
|32
|13
|51
|5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|28
|14
|8
|6
|53
|31
|22
|50
|6.ADANA 01 FK
|29
|13
|10
|6
|39
|28
|11
|49
|7.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|28
|12
|12
|4
|50
|34
|16
|48
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|28
|14
|5
|9
|60
|30
|30
|47
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|28
|13
|8
|7
|37
|31
|6
|47
|10.GMG KASTAMONUSPOR
|29
|11
|8
|10
|39
|37
|2
|41
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|29
|11
|6
|12
|42
|38
|4
|39
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|28
|8
|12
|8
|33
|31
|2
|36
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|29
|8
|6
|15
|32
|48
|-16
|30
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|29
|8
|5
|16
|31
|47
|-16
|29
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|28
|6
|5
|17
|27
|50
|-23
|23
|16.KEPEZSPOR
|28
|5
|7
|16
|25
|55
|-30
|22
|17.ALTINORDU
|28
|3
|9
|16
|21
|53
|-32
|18
|18.KARAMAN FK
|29
|3
|8
|18
|20
|63
|-43
|17
|19.BUCASPOR 1928
|28
|3
|6
|19
|31
|58
|-27
|15
Kaynak: AA / Emre Doğan