Futbol: Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta görünüm
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta maçlarının ardından Batman Petrolspor, Kepezspor'u 4-1 yenerek liderliğini korudu. Muğlaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor, lideri takibi sürdürdü.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta 19. hafta, oynanan maçlarla tamamlandı.
Haftaya lider giren Batman Petrolspor, deplasmanda Kepezspor'u 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Muğlaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor, lideri takibini sürdürdü.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|18
|13
|3
|2
|37
|18
|19
|42
|2.MUĞLASPOR
|18
|11
|5
|2
|28
|9
|19
|38
|3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|18
|12
|2
|4
|32
|21
|11
|38
|4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|18
|10
|7
|1
|34
|19
|15
|37
|5.İSKENDERUNSPOR
|18
|11
|1
|6
|29
|19
|10
|34
|6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|18
|10
|3
|5
|35
|22
|13
|33
|7.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ
|18
|9
|4
|5
|24
|20
|4
|31
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|18
|9
|3
|6
|45
|22
|23
|30
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|18
|8
|4
|6
|24
|20
|4
|28
|10.GMG KASTAMONUSPOR
|18
|9
|1
|8
|29
|26
|3
|28
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|18
|5
|7
|6
|22
|20
|2
|22
|12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|18
|6
|4
|8
|24
|27
|-3
|22
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|18
|6
|2
|10
|24
|35
|-11
|20
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|18
|5
|3
|10
|20
|27
|-7
|18
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|18
|5
|2
|11
|18
|29
|-11
|17
|16.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|18
|2
|7
|9
|14
|26
|-12
|13
|17.BUCASPOR 1928
|18
|2
|3
|13
|18
|39
|-21
|9
|18.ALTINORDU
|18
|1
|6
|11
|11
|36
|-25
|9
|19.KEPEZSPOR
|18
|2
|3
|13
|11
|44
|-33
|9
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor