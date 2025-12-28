Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta görünüm

Güncelleme:
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta maçlarının ardından Batman Petrolspor, Kepezspor'u 4-1 yenerek liderliğini korudu. Muğlaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor, lideri takibi sürdürdü.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta 19. hafta, oynanan maçlarla tamamlandı.

Haftaya lider giren Batman Petrolspor, deplasmanda Kepezspor'u 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Muğlaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor, lideri takibini sürdürdü.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR18133237181942
2.MUĞLASPOR1811522891938
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR18122432211138
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR18107134191537
5.İSKENDERUNSPOR18111629191034
6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR18103535221333
7.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ189452420431
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR1893645222330
9.MKE ANKARAGÜCÜ188462420428
10.GMG KASTAMONUSPOR189182926328
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ185762220222
12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR186482427-322
13.MERKÜR JET ERBAASPOR1862102435-1120
14.KARACABEY BELEDİYESPOR1853102027-718
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR1852111829-1117
16.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ182791426-1213
17.BUCASPOR 19281823131839-219
18.ALTINORDU1816111136-259
19.KEPEZSPOR1823131144-339

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
