Haberler

Beyoğlu Yeniçarşıspor: 4-1

Beyoğlu Yeniçarşıspor: 4-1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, sahasında Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 4-1 yenerek puanını 58'e çıkararak lider konuma geldi. Kerim Frei'ın iki gol attığı maçta, Mert Örnek ve Polat Yaldır da skor katkısı sağladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 27'nci haftasında Batman Petrolspor sahasında Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 4-1 mağlup etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 27'nci haftasında sahasında Beyoğlu Yeniçarşıspor'u konuk etti. Batman Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip 22'nci dakikada Kerim Frei'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Batman Petrolspor, 61'inci dakikada Mert Örnek'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekip, 78'inci dakikada Arif Emre Eren'in golüyle maça tutunsa da 83'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kerim Frei farkı yeniden 2'ye çıkarttı. Ev sahibi ekipte 90'ıncı dakikada Polat Yaldır, attığı golle skoru belirledi: 4-1. Batman Petrolspor, bu sonuçla puanını 58'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

3 puan 89. dakikada geldi! Küme düşme hattı adeta yangın yeri