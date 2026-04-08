Futbol: Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta görünüm

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, 35. haftada Sincan Belediyesi Ankaraspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve bitime 3 hafta kala 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, şampiyonluğunu ilan ederek bitime 3 hafta kala Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Beyaz Grup'ta 35. hafta maçları yapıldı.

Haftaya lider giren Batman Petrolspor, deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti. İkinci sıradaki Muğlaspor ise konuk ettiği Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenildi.

Bitime 3 hafta kala 14 puanlık avantaj yakalayan Batman temsilcisi, 1. Lig'e yükseldi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR33247277294879
2.MUĞLASPOR33198644192565
3.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ341810653322164
4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR33186976373960
5.MKE ANKARAGÜCÜ3317884637959
6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR33177956401658
7.İSKENDERUNSPOR33168949371256
8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR331510862402255
9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR331212955451048
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR34146145247548
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ33111484033747
12.GMG KASTAMONUSPOR34119144248-642
13.KARACABEY BELEDİYESPOR33116164149-839
14.MERKÜR JET ERBAASPOR33106173854-1636
15.ALTINORDU33610172555-3028
16.BEYKOZ ANADOLUSPOR3375213261-2926
17.KEPEZSPOR3358203167-3623
18.KARAMAN FK3339212375-5218
19.BUCASPOR 19283337233471-3716

Kaynak: AA / Metin Arslancan
