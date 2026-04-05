1. Lig'e yükselecek ilk ekip Batman Petrolspor olabilir

Güncelleme:
Nesine 2. Lig Beyaz Grup lideri Batman Petrolspor, 11 puan farkla en yakın rakibinin önünde yer alıyor ve 1. Lig'e yükselmeyi garantileme şansına sahip. 4 haftası kalan ligde, Batman Petrolspor'un Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda hedefe ulaşacak.

Nesine 2. Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibinin 11 puan önünde giren Beyaz Grup lideri Batman Petrolspor, hafta içinde oynanacak maçların sonuçlarına göre 1. Lig'e yükselmeyi garantileme ihtimali bulunuyor.

İki grupta 37 takımın mücadele ettiği Nesine 2. Lig'de grup liderleri doğrudan 1. Lig'e çıkacak. İki gruptan birer ekibin daha 1. Lig'e çıkacağı ligde liderleri takip eden dörder takım play-off oynamaya hak kazanacak. 19 takımlı Beyaz Grup'ta 4, 18 ekibin yer aldığı Kırmızı Grup'ta ise 3 takım 3. Lig'e düşecek.

Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup ise 3 haftanın kaldığı ligde 8 Nisan Çarşamba günü Beyaz Grup, 35. hafta müsabakalarına sahne olacak. Beyaz Grup'ta otuz altıncı, Kırmızı Grup'ta ise otuz ikinci hafta heyecanı 12 Nisan Pazar günü saat 15.00'te başlayacak karşılaşmalarla oynanacak.

Beyaz Grup

Takipçisi Muğlaspor'u dün 1-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını 11'e çıkartan 76 puanlı Batman Petrolspor, 8 Nisan Çarşamba günü Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanından 3 puanla ayrıldığı takdirde 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Batman Petrolspor'un alınacak diğer sonuçlarda da 1. Lig'e çıkma ihtimali bulunuyor. Batman temsilcisi en son 2001-2002'de 1. Lig'de mücadele etmişti.

Grupta Muğlaspor'un yanı sıra Adana 01 FK, Seza Çimento Elazığspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor play-off hattında mücadelesini sürdürüyor.

Bucaspor 1928'in ligden düşmesinin kesinleştiği grupta Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor da son 4 haftaya küme düşme potasında girdi. Karaman FK de bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

Kırmızı Grup

Bursaspor'un 6 puan farkla lider durumda bulunduğu Kırmızı Grup'ta yeşil-beyazlı ekip, 12 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakalarda Aliağa FK'nin puan kaybetmesi halinde bitime 2 hafta kala 1. Lig'e yükselebilir.

Aliağa FK'yi takip eden Mardin 1969, Muşspor ve AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, play-off barajında yer alıyor.

Grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yanı sıra Adanaspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz
