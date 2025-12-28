Batman Engelliler Spor Kulübü, Beta Enerji Adana ESK'yi mağlup etti

TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B grubunda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 2'nci haftasında konuk ettiği Beta Enerji Adana ESK'yi 73-52 mağlup etti.

Batman Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda Beta enerji Adana ESK'yi konuk etti. Karşılaşmaya Batman ekibi, Mehmet Özhan, Mazlum Çiftçi, Serhat Kaya, Habip Şimşek ve Ümit Koca beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk periyodunda konuk ekip üstün bir oyun sergilerken, Batman ekibi bu bölümü 16-20 geride tamamladı. 2'nci periyotta oyunda dengeyi kuran ev sahibi ekip Batman, devre arasını 34-35'lik skorla bir sayı farkla geride girdi. 3'üncü periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline alan Batman Engelliler Spor Kulübü, hem savunmada hem hücumda etkili bir performans ortaya koyarak bu periyodu 56-43 önde kapattı. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Batman temsilcisi, sahadan 73-52'lik net bir galibiyetle ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yaptı.