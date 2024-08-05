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Batman'da Gençler Kocaeli ve Kastamonu'ya Uğurlandı

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Batman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere tanıdığı tatil imkanından faydalanan iki kamp kafilesi, Atatürk Parkı'nda Kocaeli ve Kastamonu'ya uğurlandı. Kocaeli Kefken Gençlik Kampı'na 12-13 yaş arasındaki çocuklar, Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'na ise 18-22 yaş arasındaki genç kız ekibi gitti. Kafilelerde 32 genç, 2 Gençlik Lideri ve 2 şoför bulunuyor.

Batman'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere tanıdığı tatil imkanından faydalanan iki kamp kafilesi, Atatürk Parkı'nda Kocaeli ve Kastamonu'ya uğurlandı.

5-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında 12-13 yaş arasındaki çocuklar Kocaeli Kefken Gençlik Kampına ve 18-22 yaş arasındaki genç kız ekibi ise Kastamonu Yolkonak Gençlik kampına uğurlandı. Her kamp kafilesinde 32 genç, 2 Gençlik Lideri ve 2 şoför bulunuyor. Atatürk Parkı'nda bir araya gelen gençleri Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Gençlik Hizmetleri Müdürü İbrahim Rüzgar, Tesisler Şube Müdürü Ömer Faruk Zengin ve aileleri uğurladı.

Kocaeli ve Kastamonu kafilelerini uğurlayan İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, "Kocaeli ve Kastamonu en güzel kamplarımız arasında yer alıyor. Bir hafta boyunca bir arada bulunacağınız arkadaşlarınızla yeni arkadaşlıklar kurun. Gittiğiniz kentin tarihini, kültürünü, örf ve adetleri ile yaşam tarzları hakkında bir şeyler öğrenin. Sizler Bakanlığımız tarafından seçilen ve ücretsiz tatil kazanan şanslı kişilerdensiniz. Onu için bunun kıymetini çok iyi bilin. Bol bol anı biriktirin. Tatil boyunca cep telefonlarınızı kapatın. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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