Bate Borisov, 1-1'lik Isloch beraberliğiyle tarihinde ilk kez 2. Lig'e düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belarus Premier Ligi'nde 15 şampiyonluğu bulunan Bate Borisov, son haftada Isloch ile 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez 2. Lig'e düştü. 1998'de yükseldiği ligden düşen Belarus ekibi, bu sezonla birlikte Premier Lig'deki 15 şampiyonluk unvanına rağmen alt lige indi.
Belarus Premier Ligi'nde 15 şampiyonluğu bulunan Bate Borisov, tarihinde ilk kez 2. Lig'e düştü.
Ligin son haftasında Isloch ile karşı karşıya gelen Bate, 1-1 beraberlikle biten mücadelenin ardından 1998 yılında yükseldiği ligden düştü. Bate Borisov, Belarus Premier Ligi'nde 15 kez şampiyonluk kupasına uzanırken, 6 kez Belarus Kupası'nı ve 8 kez ise Belarus Süper Kupası'nı kaldırdı.
Bate Borisov, 2022-2023 UEFA Konferans Ligi 2. tur maçında Konyaspor ile 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda ise Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Belarus ekibi, iki eşleşmede de Türk takımlarına elenerek kupaya veda etmişti.