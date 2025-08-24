Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan Barış Alper Yılmaz konusunda yönetimin tavrı netleşti. Başkan Dursun Özbek, milli futbolcunun satışı konusunda kesinlikle taviz vermeyeceklerini söylerken, sarı-kırmızılı kulüp NEOM'a 6 maddelik transfer şartnamesi sundu.

KRİZ BÜYÜYOR

Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan Barış Alper Yılmaz için NEOM'un teklifi bonuslarla birlikte 12 milyon euroya çıkarken, Galatasaray cephesinden şartlar çok daha ağır oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun ayrılığına ancak şu koşullar yerine getirildiğinde izin verecek:

İŞTE GALATASARAY'IN BARIŞ ALPER TALEPLERİ

Kulübün kasasına net 50 milyon euro bonservis girişi olacak.

Bu miktarın yarısı (25 milyon euro) peşin ödenecek.

Kalan 25 milyon euro için banka teminatı alınacak ve ödeme en fazla 6 ay içinde yapılacak.

Keçiörengücü'ne ödenecek yüzde 20 pay (10 milyon euro) NEOM tarafından karşılanacak.

Galatasaray, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

Barış Alper, 4 yıl boyunca Türkiye'de yalnızca Galatasaray forması giyebilecek, başka bir kulübe transfer olamayacak.

BAŞKAN ÖZBEK'TEN NET KARAR

Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Barış Alper'in ayrılığına izin vermeyeceğiz" diyerek tavrını ortaya koymuştu. Yönetimin sunduğu ağır şartlar da bu kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.