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Başpehlivan Ali Altun'un Cenazesi Toprağa Verildi

Başpehlivan Ali Altun'un Cenazesi Toprağa Verildi
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Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun'un cenazesi Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defnedildi. Törene ailesi ve spor camiasından birçok kişi katıldı.

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 42 yaşında hayatını kaybeden başpehlivan Ali Altun'un cenazesi toprağa verildi.

Döşemealtı Belediyesi sporcusu Altun için Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Altun'un yakınlarının yanı sıra Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, bazı başpehlivanlar da katıldı.

Kılınan namazın ardından evli ve 3 çocuk babası başpehlivan Altun'un cenazesi burada defnedildi. Altun'un eşi ve çocukları gözyaşı döktü.

Başpehlivanın babası Mehmet Altun'un 2016'da bazı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybettiği, annesi Cahide Altun'un da üç ay sonra eşinin mezarı başında kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Ali Altun, dün Konyaaltı ilçesinde antrenman yaptığı salonda fenalaşmış, kaldırıldığı özel hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenmiş ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Spor

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