Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Filiz Sönmez, voleyboldaki üstün başarısıyla Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün altyapısına transfer olarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

Başmakçı Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Filiz Sönmez, elde ettiği bu önemli başarının ardından Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Serhat Çoban ile birlikte Başmakçı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Filiz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, genç sporcunun sportif gelişim süreci, bugüne kadar elde ettiği başarılar ve Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısına seçilme aşamaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Filiz, başarılı öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Gençlerin akademik eğitimin yanı sıra sportif, kültürel ve sosyal alanlarda da kendilerini geliştirmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Filiz, Filiz Sönmez'in elde ettiği bu başarının ilçedeki diğer öğrencilere de örnek olacağını ifade etti.

Başmakçı'da yetişen genç yeteneklerin Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinde yer almasının, ilçenin eğitim ve spor alanındaki potansiyelini gözler önüne serdiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı