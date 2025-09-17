Haberler

Basketbolseverlere müjde! Maçlar artık şifresiz kanalda

Basketbolseverlere müjde! Maçlar artık şifresiz kanalda
Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve HT Spor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi maçlarının yayın haklarında anlaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı.

HER HAFTA 5 MAÇ ŞİFRESİZ

TBF'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında HT Spor, Avrupa'nın en güçlü liglerinden olan Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde her hafta 3 karşılaşmayı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise her hafta 2 mücadeleyi canlı yayınla basketbol severlerle buluşturacak.

GENİŞ KİTLELERE YAYILACAK

TBF ve HT Spor'un gerçekleştirdiği bu iş birliğinin, basketbolun heyecanını daha geniş kitlelere ulaştırarak marka değerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
