Basketbolda şampiyon Akçakoca Fen Lisesi oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbolda şampiyon Akçakoca Fen Lisesi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Basketbolda şampiyon Akçakoca Fen Lisesi oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Fen Liseleri Basketbol müsabakalarının şampiyonu Akçakoca Fen Lisesi oldu.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Fen Liseleri Basketbol müsabakalarının şampiyonu Akçakoca Fen Lisesi oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu faaliyet programında yer alan Fen Liseleri Basketbol Müsabakaları Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalar sonunda Akçakoca Fen Lisesi birinci, Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi ikinci, Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi üçüncü, Düzce Fen Lisesi dördüncü, Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi beşinci ve Bolu Fen Lisesi altıncı oldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol, Akçakoca, Türkiye, Düzce, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title