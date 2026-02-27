Basketbol: Haftanın programı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde bu hafta 22 ve 26. hafta maçları oynanacak. Önemli karşılaşmalar arasında Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in mücadeleleri yer alıyor.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
16.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Başakşehir)
17.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş BOA (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
Yarın:
13.30 BOTAŞ- Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)
16.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 iLab Basketbol-Finalspor (Beşiktaş GAİN)
Yarın:
14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Gölbaşı)
16.30 Gaziantep Basketbol-PArmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Karataş Şahinbey)
18.15 Darüşşafaka Lassa-MKE Ankaragücü Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
1 Mart Pazar:
14.45 Cemefe Gold Haremspor-Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)
16.30 Kipaş İstiklalspor-Göztepe (Kahramanmaraş Merkez)
18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)
2 Mart Pazartesi:
17.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji RAMS (M. Sait Zarifoğlu)