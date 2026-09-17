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Basketbolda Avrupa Ligi Süper Kupa heyecanı yarın başlayacak

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- Kupanın yarı finalinde yarın Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin ve Dubai Basketbol-Real Madrid maçları oynanacak

ABU Basketbolda ilk kez düzenlenen Avrupa Ligi Süper Kupa'da heyecan, yarın oynanacak maçlarla start alacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos, TSİ 17.00'de karşılaşacak.

Ev sahibi ülkeden Dubai Basketbol ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasındaki diğer yarı final müsabakası ise TSİ 20.00'de oynanacak.

Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 20.00'deki finalde karşılaşarak Avrupa Ligi Süper Kupa'yı müzesine götürmek için mücadele edecek. Aynı gün TSİ 17.00'de ise yarı finalde mağlup olan ekipler, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Tarfin ve Olympiakos, Avrupa Ligi'nde son iki yılın şampiyonları, Real Madrid geçen sezonun finalisti, Dubai Basketbol ise ev sahibi ünvanıyla organizasyonda yer alacak.

Kaynak: AA
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