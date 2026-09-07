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Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 22 Eylül'de oynanacak

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Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 22 Eylül Salı günü Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 22 Eylül Salı günü Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İlki 1985'te oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda statü gereği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalisti olan Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Kaynak: AA
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