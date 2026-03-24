Düzce'de Yıldızlar Basketbol Yarı Finalleri Başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde 8 farklı ilden 15 okul takımının yarışacağı yıldızlar basketbol yarı final müsabakaları seremoni ile başladı.

Okul sporları yıldızlar basketbol yarı final müsabakaları, düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Protokol üyelerinin yanı sıra 8 farklı ilden gelen 15 okul takımının katıldığı organizasyon sporseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, müsabakalara katılan tüm öğrencilere başarılar dilerken müsabakaların centilmence ve fair-play ruhu içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından takımlar, yarı finale yükselebilmek adına kıyasıya bir mücadele sergilemeye başladı.

Organizasyonun, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve tecrübe kazanmaları açısından önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi. - DÜZCE

