Final Four Yarı Finali'nde Olympiakos'u 77-74 yenen Anadolu Efes, finale yükseldi - Haberler

Türk Hava Yolları Euroleague Final Four Dörtlü Final ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Lacivertli beyazlı ekibimiz parkeden 74-77 galip ayrıldı.

ART ARDA 3. KEZ FİNALDE

Son şampiyon olan Ergin Ataman yönetimindeki temsilcimiz, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen ve Stark Arena'da oynanan maçta Yunan takımı Olympiakos'u 74-77 devirdi ve üst üste 3. kez finale kalarak Türk halkına 19 Mayıs'ta çifte bayram yaşattı.

ERGİN ATAMAN 5'LEDİ

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, beşinci kez EuroLeague Final Four'da yer alma başarısı gösteriyor. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda finallere katılma hakkı kazanan ve turnuvayı üçüncülükle noktalayan Ataman, 2002-2003 sezonunda İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile üçüncü, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile ikinci olmuştu. Deneyimli çalıştırıcı, son Final Four'unda ise Anadolu Efes ile geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

Olympiakos 21-18 Anadolu Efes (1.Periyot sonucu)

Olympiakos 43-42 Anadolu Efes (2.Periyot sonucu)

Olympiakos 63-66 Anadolu Efes (3. periyot sonucu)

Olympiakos 74-77 Anadolu Efes (4. periyot sonucu)