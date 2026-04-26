Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 79 Galatasaray MCT Technic: 69
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray MCT Technic'i 79-69 mağlup etti.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-19 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 18 sayı üreterek devreyi 41-32 önde kapattı. Son periyoda 61-46 önde giren bordo-mavili ekip, son periyotta da 18 sayı üretti ve parkeden 79-69'luk skorla galip ayrıldı. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı