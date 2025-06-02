Basketbol Süper Ligi'nde Yarı Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

Basketbol Süper Ligi'nde Yarı Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu
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Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Beşiktaş, A. Efes, Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe yarı finale çıkmayı başardı.

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, A. Efes, Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe yarı finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Ligde normal sezonu 2. tamamlayan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 91-75 ve 107-85'lik skorlarla eleyerek 2-0'lık seriyle yarı final bileti aldı. Bu turda Mersin Spor ile eşleşen A. Efes ise rakibini her 2 maçta da (92-71, 84-81) mağlup ederek son 4'e adını yazdırdı.

Eşleşmelerde 2 karşılaşma ise 3. maçlara uzadı. Bahçeşehir Koleji, ilk maçta 94-80 kaybettiği Tofaş'ı, evinde 75-65 mağlup etti. Serinin 3. maçı bugün oynanırken, İstanbul ekibi parkeden 96-92 galip ayrılarak yarı finale çıktı.

Euroleague şampiyonu ve Basketbol Süper Ligi normal sezonun lideri Fenerbahçe Beko, çeyrek final ilk maçta Türk Telekom'u 89-68 yendi. Ankara'da oynanan 2. müsabakada rakibine 85-77 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 3. maça çıktı. Fenerbahçe, mücadeleden 101-94 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde 3 galibiyet alan takım, final oynamaya hak kazanacak.

Basketbol Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji

Beşiktaş - A. Efes - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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