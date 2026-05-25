Haberler

Basketbol Süper Ligi'nde 42. play-off heyecanı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-26 sezonu play-off'ları, 8 takımın mücadelesiyle başlıyor. Anadolu Efes tüm play-off'larda yer alan tek takım olurken, Fenerbahçe Beko son 2 sezonun şampiyonu unvanıyla yarışacak. Çeyrek final maçları 27 Mayıs'ta oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-26'nın şampiyonunun belirleneceği play-off aşamasında Anadolu Efes, tüm sezonlarda mücadele etme başarısı gösterdi.

Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan lider Fenerbahçe Beko'nun takipçileri Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta yer alacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.00'deki Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor ve saat 20.30'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic karşılaşmalarıyla başlayacak çeyrek finalde 27 Mayıs Çarşamba günü Anadolu Efes-Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor maçları oynanacak.

Play-off ikinci müsabakaları 28 ve 29 Mayıs'ta yapılacak.

Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşacak ekipler yarı finale yükselecek.

Yarı final ve finalde 3 galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak.

Play-off'ta 42. sezon

Play-off uygulamasının 1983-84 sezonunda başladığı ligde, play-off heyecanı 42. kez yaşanacak. Bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-20 sezonunda play-off maçları oynanamadı.

Ligde 16 şampiyonluğu bulunan ve 14'ünü play-off maçları sonunda kazanan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe, play-off'ta 41. kez yer alacak. Sarı-lacivertli ekip 12 şampiyonluğunun hepsini play-off maçlarında kazandı.

Bu sezon 36. kez play-off oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

İki şampiyonluğundan birini play-off'ta kazanan Beşiktaş GAİN, 28. kez play-off oynarken Türk Telekom, 25. defa play-off mücadelesi verecek.

Bahçeşehir Koleji'nin üçüncü, Trabzonspor'un ikinci kez yer alacağı play-off'ta ilk defa mücadele edecek Safiport Erokspor, play-off'a kalan 45. ekip olacak.

En başarılı Anadolu Efes

Play-off'ta 323 maç oynayan Anadolu Efes, 211 galibiyet ve 112 yenilgi aldı. Play-off'ta yüzde 65,3'lük galibiyet ortalamasıyla en başarılı ekip konumunda yer alan lacivertli-beyazlı ekibi yüzde 64,9 galibiyet oranıyla Fenerbahçe Beko izliyor.

Esenler Erokspor dışındaki ekiplerin play-off'ta bu sezona kadar aldığı sonuçlar şöyle:

Takım

Sezon

O

G

M

Galibiyet Yüzdesi

Anadolu Efes

41

323

211

112

65,3

Bahçeşehir Koleji

2

8

2

6

25

Beşiktaş

27

143

65

78

45,5

Fenerbahçe

40

285

185

100

64,9

Galatasaray

35

194

98

96

50,5

Trabzonspor

1

5

2

3

40

Türk Telekom

24

107

41

66

38,3

Kaynak: AA / Ali Korkmaz
