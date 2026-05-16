Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off eşleşmeleri netleşti. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımların yer aldığı eşleşmeler belli oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona ererken, ligde play-off eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe Beko - Safiport Erokspor
Beşiktaş - Galatasaray
Bahçeşehir Koleji - Trabzonspor
A. Efes - Türk Telekom - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı