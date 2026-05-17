Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finalin programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. İki galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek.

İki galibiyet alacak takımların yarı finale çıkacağı eşleşmelerde program şöyle:

26 Mayıs Salı:

18.00 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor (Sinan Erdem)

20.30 Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic (Beşiktaş GAİN)

27 Mayıs Çarşamba:

18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

28 Mayıs Perşembe:

18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)

20.30 Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Mayıs Cuma:

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

Not: Serilerde eşitlik olması halinde üçüncü maç, normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın sahasında oynanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
