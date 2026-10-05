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Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor'u 90-81 yenerek ilk galibiyetini aldı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini alırken, Trabzonspor ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Samet Biner

Beşiktaş : Dotson 6, Berk Uğurlu 11, Morgan 6, Omoruyi 14, Brown 12, Dejulius 7, Metecan Birsen 11, Wilbekin 2, Nowell 16, Furkan Korkmaz 3, Zizic 2

Trabzonspor : Caupain Jr. 14, Yeboah 7, Tillman 9, Manek 9, Rıdvan Öncel 7, Canaan 14, Keene 11, Yiğit Arslan 8, Terry 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 46-46

3. Periyot: 72-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini alırken, Trabzonspor ise ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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