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Körfez Basket'ten Fenerbahçe'ye 82-70'lik Çifte

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- Glint Körfez Basket: 82 - Fenerbahçe Tarfin: 70

KOCAELİ AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımları arasında oynanan hazırlık maçında Glint Körfez Basket, Fenerbahçe Tarfin'i 82-70 mağlup etti.

İzmit ilçesindeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz ve Fatih Güller hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini Glint Körfez Basket 24-16 önde bitirdi. Maçın ikinci çeyreğinde üstünlüğünü koruyan Körfez temsilcisi, ilk yarıyı 46-37 üstün tamamladı.

Maçın üçüncü çeyreğinde farkı açan Glint Körfez Basket son çeyreğe 64-51 önde girdi. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Körfez temsilcisi, karşılaşmayı 82-70 kazandı.

Glint Körfez Basket'te en skorer oyuncu 23 sayıyla Jonathan Davis olurken, Fenerbahçe Tarfin'de ise Jonathan Juzang 13 sayıya ulaştı.

Kaynak: AA
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