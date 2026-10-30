Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Basketbol: Haftanın programı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 6, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 9. hafta maçlarıyla devam edilecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 6, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.30 Biotekno Körfez Basket-Trabzonspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

18.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Bahçeşehir Koleji (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

20.30 Yukatel Denizli Basket-Galatasaray MCT Technic (Pamukkale Üniversitesi)

1 Kasım Pazar:

13.00 Esenler Erokspor-Türk Telekom (Beşiktaş Akatlar)

15.30 Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Bursaspor Basketbol-Karşıyaka (TOFAŞ)

2 Kasım Pazartesi:

18.00 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (ENKA)

20.30 Beşiktaş-Glint Çayırova Belediyesi (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş BOA-OGM Ormanspor (Beşiktaş Akatlar)

14.00 Emlak Konut-Çimsa ÇBK Mersin (Başakşehir)

14.00 Nesibe Aydın Okulları-İstanbul Gençlikspor (TOBB ETÜ)

1 Kasım Pazar:

14.00 Turgutlu Belediyespor-BOTAŞ (Yıldırım Beyazıt)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

14.00 Cedi Osman Basketbol-Keçiören Belediyesi Bağlum (Gazanfer Bilge)

16.00 OGM Ormanspor-Darüşşafaka (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Mersinspor-TED Ankara Kolejliler (Servet Tazegül)

16.30 Yalova Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)

18.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

1 Kasım Pazar:

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-iLab Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Göztepe Isonem-Finalspor (Altındağ Atatürk)

16.30 Büyükçekmece Basketbol-Kipaş K.B.B. (Gazanfer Bilge)

Kaynak: AA
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı
Star Trek ve X-Men'in yıldızı Patrick Stewart hayatını kaybetti

Star Trek'le ünlenmişti: Efsane aktör hayatını kaybetti

Riyad'da alarm! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Başkent yine hedefte! Peş peşe patlama sesleri duyuldu
Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Yasak aşk korkunç sonla bitti! Çocuk detayı isyan ettirdi
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

7 kayıp kadını arayan polis içeriye daldı! Evden çıkanlar kan dondurdu
Fenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası! Engel babası oldu

Messi'ye yapılan teklif ortaya çıktı
Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi

Mahkemeye böyle getirildi! Suçlama korkunç
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in kızı Liora Audrey dünyaya geldi

Osimhen baba oldu