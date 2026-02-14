Basketbol Gençler Ligi'nde üçüncü pencere maçları devam ediyor
Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2025-2026 sezonu üçüncü pencere maçları sonuçları açıklandı. Bugün oynanan karşılaşmalarda erkekler ve kızlar kategorilerinde önemli mücadeleler gerçekleşti.
Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2025-2026 sezonu üçüncü pencere maçları ikinci gün müsabakalarıyla devam etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler
Karşıyaka-Manisa Basket: 79-74
Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ: 51-87
Trabzonspor-Beşiktaş: 69-88
Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko: 40-106
Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray: 66-93
Bursaspor Tatilidekirala.com-Aliağa Petkim: 67-86
Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 77-72
Mersinspor-Türk Telekom: 73-69
Kızlar
OGM Ormanspor-Adana Büyükşehir Belediyesi: 70-59
Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ: 36-61
Dardanel Çanakkale Belediyespor-Çimsa ÇBK Mersin: 31-103
Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 27-82
Emlak Konut-TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler: 60-51
Galatasaray-İzmir Ege Gelişim: 75-63
Eskişehir Çağdaş Kolejliler-Fenerbahçe: 42-67