Basketbol Gençler Ligi'nde üçüncü pencere maçları devam ediyor

Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2025-2026 sezonu üçüncü pencere maçları sonuçları açıklandı. Bugün oynanan karşılaşmalarda erkekler ve kızlar kategorilerinde önemli mücadeleler gerçekleşti.

Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2025-2026 sezonu üçüncü pencere maçları ikinci gün müsabakalarıyla devam etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler

Karşıyaka-Manisa Basket: 79-74

Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ: 51-87

Trabzonspor-Beşiktaş: 69-88

Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko: 40-106

Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray: 66-93

Bursaspor Tatilidekirala.com-Aliağa Petkim: 67-86

Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 77-72

Mersinspor-Türk Telekom: 73-69

Kızlar

OGM Ormanspor-Adana Büyükşehir Belediyesi: 70-59

Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ: 36-61

Dardanel Çanakkale Belediyespor-Çimsa ÇBK Mersin: 31-103

Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın: 27-82

Emlak Konut-TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler: 60-51

Galatasaray-İzmir Ege Gelişim: 75-63

Eskişehir Çağdaş Kolejliler-Fenerbahçe: 42-67

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
