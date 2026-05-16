Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final müsabakaları oynandı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde kadınlarda BOTAŞ, TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler'i 73-60, Çankaya Üniversitesi de Emlak Konut'u 84-60 mağlup ederek finale yükseldi.

Erkeklerde ise yarı finalde Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 77-68 mağlup ederken, Aliağa Petkimspor da Karşıyaka'yı 111-72 ile geçti.

Gençler Ligi'nde final mücadeleleri yarın yapılacak. Kadınlarda final saat 15.30'da, erkeklerde ise saat 19.00'da başlayacak.