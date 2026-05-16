Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final
Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final müsabakalarında kadınlarda BOTAŞ ve Çankaya Üniversitesi, erkeklerde Anadolu Efes ve Aliağa Petkimspor finale yükseldi. Final maçları yarın oynanacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde kadınlarda BOTAŞ, TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler'i 73-60, Çankaya Üniversitesi de Emlak Konut'u 84-60 mağlup ederek finale yükseldi.
Erkeklerde ise yarı finalde Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 77-68 mağlup ederken, Aliağa Petkimspor da Karşıyaka'yı 111-72 ile geçti.
Gençler Ligi'nde final mücadeleleri yarın yapılacak. Kadınlarda final saat 15.30'da, erkeklerde ise saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Süha Gür