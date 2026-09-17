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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri

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- Promitheas: 94 - Biotekno Körfez Basket: 93 Biotekno Körfez Basket, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek

FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri çeyrek finalinde Biotekno Körfez Basket, Yunanistan'ın Promitheas takımına 94-93 yenildi.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-21 önde geçen Biotekno Körfez Basket, soyunma odasına 51-46 geride gitti.

Biotekno Körfez Basket, üçüncü çeyreği 72-69 üstün tamamlasa da mücadeleden 94-93 galip ayrılan Promitheas, adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla Biotekno Körfez Basket, yoluna FIBA Avrupa Kupası gruplarında devam etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA
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