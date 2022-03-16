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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA - Süha Gür - Spor
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Ayhan ŞahenkHakemler: Yohan Rosso (Fransa), Wojciech Liszka (Polonya), Alexandre Deman (Fransa)Darüşşafaka: Boothe 22, Caupain 20, Doğuş Özdemiroğlu 11, Ragıp Atar 4, Pineiro 20, Sinan Güler 2, Olaseni 6, McCullough 4, Selim Sav, Görkem DoğanBAXI Manresa: Maye 5, Perez 6, Sima 4,...

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Wojciech Liszka (Polonya), Alexandre Deman (Fransa)

Darüşşafaka: Boothe 22, Caupain 20, Doğuş Özdemiroğlu 11, Ragıp Atar 4, Pineiro 20, Sinan Güler 2, Olaseni 6, McCullough 4, Selim Sav, Görkem Doğan

BAXI Manresa: Maye 5, Perez 6, Sima 4, Thomasson 16, Valtonen 5, Francisco 17, Garcia, Moneke 26, Steinbergs, Vaulet 5

1. Periyot: 27-14

Devre: 48-39

3. Periyot: 69-59

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nun 5. haftasında İspanya'nın BAXI Manresa ekibini 89-84 yendi.

AA / Süha Gür - Spor

Şampiyonlar Ligi, Sinan Güler, Polonya, Fransa, Spor, Haberler

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