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Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası

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- Belçika: 74 - Almanya: 93 Ev sahibi Almanya, yarı finale yükseldi

Salon: Berlin

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Blanca Burns (ABD), Ruben Woolcock (Avustralya)

Belçika : Vanloo 7, Allemand 10, Delaere 2, Meesseman 29, Linskens 10, Claessens, Becky Massey 2, Lisowa Mbaka 11, Mununga 3, Ramette, Billie Massey, Courthiau

Almanya : Fiebich 17, Daub 2, Sabally 16, Eichmeyer 2, Gieselsoder 5, Peterson 13, Wilke 10, Buhner 13, Guelich 12, Sontag 3, Bielefeld

1. Periyot: 19-22

Devre: 35-42

3. Periyot: 59-74

Beş faulle çıkan: 36.19 Linskens ( Belçika )

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'yı 93-74 mağlup eden Almanya, yarı finale yükseldi.

Almanya, 12 Eylül Cumartesi günü yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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