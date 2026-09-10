Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası
- Belçika: 74 - Almanya: 93 Ev sahibi Almanya, yarı finale yükseldi
Salon: Berlin
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Blanca Burns (ABD), Ruben Woolcock (Avustralya)
Belçika : Vanloo 7, Allemand 10, Delaere 2, Meesseman 29, Linskens 10, Claessens, Becky Massey 2, Lisowa Mbaka 11, Mununga 3, Ramette, Billie Massey, Courthiau
Almanya : Fiebich 17, Daub 2, Sabally 16, Eichmeyer 2, Gieselsoder 5, Peterson 13, Wilke 10, Buhner 13, Guelich 12, Sontag 3, Bielefeld
1. Periyot: 19-22
Devre: 35-42
3. Periyot: 59-74
Beş faulle çıkan: 36.19 Linskens ( Belçika )
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'yı 93-74 mağlup eden Almanya, yarı finale yükseldi.
Almanya, 12 Eylül Cumartesi günü yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.