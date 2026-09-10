Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası
- Çin: 61 - Fransa: 90 Fransa, turnuvada yarı finale yükseldi
Salon: Berlin
Hakemler: Johnny Batista (Porto Riko), Ariadna Chueca (İspanya), Paulina Gajdosz (Polonya)
Çin: Manman Zhang 3, Yang 19, Luo 7, Han 21, Mingling Chen 2, Li, Wang, Tang, Yujie Chen, Ziyu Zhang 7, Sun 2, Jia
Fransa : Lacan 12, Ayayi 8, Salaun 15, Williams 14, Badiane 4, Leite 5, Malonga 4, Johannes 15, Toure 4, Gueye, Bernies, Astier 9
1. Periyot: 20-25
Devre: 31-48
3. Periyot: 48-70
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Çin'i 90-61 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Fransa, yarı finalde Belçika-Almanya maçının galibiyle 12 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.