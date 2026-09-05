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Fransa, Dünya Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

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- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın ikinci gününde 2 grupta 4 müsabaka oynandı

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na 4 maçla devam edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın ikinci gününde A ve B gruplarında ikinci müsabakalar oynandı.

B Grubu'nda 2'de 2 yapan lider Fransa, son maçlar öncesinde doğrudan çeyrek finale yükseldi. Birer galibiyeti bulunan Macaristan ve Güney Kore'nin çeyrek final için eleme turu oynamaya hak kazandığı grupta iki mağlubiyet yaşayan Nijerya'nın ise elenmesi kesinleşti.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Mali-İspanya: 82-73

Almanya-Japonya: 74-58

B Grubu

Nijerya-Macaristan: 67-71

Fransa-Güney Kore: 95-69

Kaynak: AA
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