FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda İlk Gün Tamamlandı
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ilk maçlar oynandı. Almanya'nın ev sahipliğinde Berlin'de yapılan açılış gününde 8 karşılaşma sona erdi. Fransa, ABD ve İspanya gibi favoriler kazanırken, Türkiye Belçika'ya 89-75 mağlup oldu.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ilk maçlar tamamlandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonun ilk gününde 8 karşılaşma oynandı.
Dört grupta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Japonya-Mali: 102-97
İspanya-Almanya: 83-53
B Grubu:
Güney Kore-Nijerya: 99-81
Macaristan-Fransa: 53-99
C Grubu:
Avustralya-Porto Riko: 70-54
Belçika-Türkiye: 89-75
D Grubu:
ABD-Çin: 94-61
Çekya-İtalya: 54-63
Kaynak: AA