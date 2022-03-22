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Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

AA - Serkan Avci - Spor
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Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Servet TazegülHakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, İbrahim Altıntaş, Berk KurtulmuşNesibe Aydın: Thomas 13, Nacickaite 21, Meltem Yıldızhan 10, Harika Gözde Eldaş 11, Coates 22, Snytsina 13, Merve Uygül 1, Gülşah Duman Bıçakçı, Hülya Çoklar AsarcıklıBursa Büyükşehir Belediyespor:...

AYDIN (AA) - Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, İbrahim Altıntaş, Berk Kurtulmuş

Nesibe Aydın : Thomas 13, Nacickaite 21, Meltem Yıldızhan 10, Harika Gözde Eldaş 11, Coates 22, Snytsina 13, Merve Uygül 1, Gülşah Duman Bıçakçı, Hülya Çoklar Asarcıklı

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 7, Merve Arı 13, Ferda Yıldız 16, Macaulay 27, Tuğçe Turus, Duygu Özen 4, Gonca Karataş, İrem Sözen, Doyle 13

1. Periyot: 23-29

Devre: 52-48

3. Periyot: 74-69

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 91-80 yenen Nesibe Aydın yarı finale yükseldi.

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

AA / Serkan Avci - Spor

İbrahim Altıntaş, Türkiye Kupası, basketbol, Aydın, Spor, Haberler

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