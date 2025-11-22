Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde Haftanın MVP'si Theo Maledon

Güncelleme:
Real Madrid'in Fransız oyun kurucusu Theo Maledon, Basketbol Avrupa Ligi'nde 12. haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Maledon, Zalgiris Kaunas'a karşı 25 sayı ve 5 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 12. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid'in Fransız oyun kurucusu Theo Maledon oldu.

Organizasyonun açıklamasına göre, Real Madrid'in Hırvat ekibi Zalgiris Kaunas'ı 100-99 yendiği maçta 25 sayı ve 5 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncu, haftanın MVP'si seçildi.

Maledon, bu sezon Avrupa Ligi'nde 13.4 sayı, 2.1 ribaunt ve 3.6 asist ortalaması yakaladı.

