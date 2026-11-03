Basketbol Avrupa Ligi'nde ekim ayının MVP'si Valencia Basket'ten TJ Shorts oldu

Basketbol Avrupa Ligi'nde ekim ayının MVP'si Valencia Basket'ten TJ Shorts olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Avrupa Ligi'nde ekim ayının MVP'si Valencia Basket'in skoreri TJ Shorts oldu. Shorts, sezonun ilk 9 maçında 17,1 sayı, 5,7 asist, 1,8 ribaunt ve 20,7 verimlilik puanı ortalaması yakaladı; Kasım 2024'ten sonra ikinci kez ayın MVP'si ödülüne layık görüldü.
Basketbol Avrupa Ligi'nde ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP), İspanya ekibi Valencia Basket'in skoreri TJ Shorts oldu.
Organizasyonun açıklamasına göre Valencia Basket formasıyla sezonun ilk 9 maçında 17,1 sayı, 5,7 asist, 1,8 ribaunt ve 20,7 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Shorts, ekim ayının MVP'si seçildi.
TJ Shorts, Kasım 2024'ten sonra kariyerinde ikinci kez ayın MVP'si ödülüne layık görüldü.
Kaynak: AA