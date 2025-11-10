Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası Heyecanı Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi'nde 10. hafta müsabakaları yarın başlıyor. Fenerbahçe Beko, Maccabi Rapyd ile karşılaşacakken Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya konuk olacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde bu sezon dördüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10. hafta müsabakaları yarın ve 12 Kasım Çarşamba günü, 11. hafta karşılaşmaları ise 13 Kasım Perşembe ve 14 Kasım Cuma günü oynanacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcileri ile ev sahibi takım ünvanıyla Almanya'nın Münih kentinde karşı karşıya gelecek. İlk maçında yarın TSİ 22.00'de Maccabi Rapyd'in karşısına çıkacak sarı-lacivertliler, ikinci müsabakasını da 13 Kasım Perşembe günü aynı saatte Hapoel IBI ile yapacak.

Organizasyonda çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan ve 5'inde mağlup olan Fenerbahçe, 13. sırada yer aldı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 6 yenilgi sonucunda 16. basamakta bulunan Anadolu Efes, 10. haftada yarın TSİ 22.30'da İtalya ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak. Lacivert-beyazlı ekip, 11. haftada ise 14 Kasım Cuma günü Antalya'da Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 10. ve 11. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

10. hafta

Yarın:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Fenerbahçe Beko-Maccabi Rapyd (İsrail)

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Baskonia (İspanya)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Monaco (Fransa)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Anadolu Efes

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

12 Kasım Çarşamba:

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Barcelona (İspanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa)

11. hafta

13 Kasım Perşembe:

22.00 Kızılyıldız-Monaco

22.00 Fenerbahçe Beko-Hapoel IBI

22.45 Real Madrid-Panathinaikos AKTOR

22.45 Paris Basketbol-Valencia Basket

23.00 Maccabi Rapyd-Baskonia

14 Kasım Cuma:

19.00 Dubai Basketbol-Zalgiris

20.00 Anadolu Efes-Bayern Münih

22.00 LDLC ASVEL-Partizan

22.30 Barcelona-Virtus Bologna

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Olympiakos

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.