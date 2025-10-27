Basketbol Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası Heyecanı Başlıyor
Basketbol Avrupa Ligi'nde 7. hafta müsabakaları 29 Ekim'de başlıyor. Türk takımları Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe, Valencia Basket ile; Anadolu Efes, Paris Basketbol ile karşılaşacak.
Basketbol Avrupa Ligi'nde bu sezon üçüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları yarın ve 29 Ekim Çarşamba günü, 8. hafta karşılaşmaları ise 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günü oynanacak.
Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 7. ve 8. hafta maçlarına deplasmanda çıkacak.
Son şampiyon Fenerbahçe 7. haftada yarın TSİ 23.00'te İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Üçer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 9. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, 8. hafta müsabakasını ise 30 Ekim Perşembe günü aynı saatte bir başka İspanya ekibi Real Madrid ile yapacak.
Basketbol Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan 18. basamaktaki Anadolu Efes, 7. haftada yarın TSİ 22.45'te Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a rakip olacak. Lacivert-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde ise 31 Ekim Cuma günü TSİ 22.30'da İspanya ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 7. haftada yarın TSİ 22.15'te İsrail'in Maccabi Rapyd takımını ağırlayacak. Milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 8. haftada da 31 Ekim Cuma günü TSİ 21.00'de Monaco'ya konuk olacak.
Basketbol Avrupa Ligi'nde 7. ve 8. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
7. hafta
Yarın:
21.00 Zalgiris-Virtus Bologna
21.00 Kızılyıldız-LDLC ASVEL
22.00 Bayern Münih-Real Madrid
22.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Rapyd
22.30 Barcelona-EA7 Emporio Armani Milan
22.30 Baskonia-Dubai Basketbol
22.45 Paris Basketbol-Anadolu Efes
23.00 Valencia Basket-Fenerbahçe Beko
29 Ekim Çarşamba:
21.00 Hapoel IBI-Partizan
22.15 Olympiakos-Monaco
8. hafta
30 Ekim Perşembe:
21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL
22.05 Maccabi Rapyd-Kızılyıldız
22.30 Valencia Basket-Dubai Basketbol
22.30 Bayern Münih-Virtus Bologna
22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol
23.00 Real Madrid-Fenerbahçe Beko
31 Ekim Cuma:
21.00 Monaco-Panathinaikos AKTOR
22.15 Olympiakos-Hapoel IBI
22.30 Partizan-Barcelona
22.30 Baskonia-Anadolu Efes