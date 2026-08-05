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18 Yaş Altı Kızlarda Avrupa Şampiyonası'nda veda

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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 70-67 yenilerek çeyrek finale çıkamadı ve madalya şansını kaybetti. Takım, 9-16 klasman maçlarına kalacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 70-67 yenilerek madalya şansını kaybetti.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kista Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-18 önde kapatan Sırbistan, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti.

Üçüncü periyot sonunda 8 sayılık farkı (58-50) koruyan Sırbistan, mücadeleyi 70-67 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final şansını yitiren Türkiye, 9-16 klasman maçları oynayacak.

Kaynak: AA
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