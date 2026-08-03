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Milli Basketbolcu Kızlar, Slovenya'ya Yenildi

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- Türkiye: 53 - Slovenya: 62 Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Sırbistan ile karşılaşacak

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 3. ve son maçında Slovenya'ya 62-53 yenildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kista Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-10 üstün tamamlayan Slovenya, soyunma odasına 34-21 önde gitti.

Son 10 dakikaya 10 sayı farkla (38-48) önde giren Slovenya, karşılaşmayı da 62-53 kazandı.

Statü gereği turnuvaya katılan 16 takım da play-off'larda mücadele edecek. A ile B, C ile D gruplarındaki ekipler çapraz eşleşecek.

C Grubu'nu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3'üncü sırada tamamlayan Türkiye, 5 Ağustos Çarşamba günü son 16 turunda D Grubu'nun 2'ncisi Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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