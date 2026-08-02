Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
- İsrail: 85 - Türkiye: 79 Türkiye, organizasyonu 8. basamakta tamamladı
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası 7'ncilik maçında Türkiye, İsrail'e 85-79 yenilerek organizasyonu 8. basamakta tamamladı.
İtalya'nın Rovereto şehrindeki A. Marchetti Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini İsrail, 20-14 önde tamamladı.
Milliler ilk yarıyı 40-35, üçüncü periyodu ise 65-56 üstün bitirirken İsrail, son çeyrekte öne geçerek sahadan 85-79 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye, organizasyonu 8. sırada bitirdi.
Kaynak: AA