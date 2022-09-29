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Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Spor Haberleri

Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir HasHakemler: İsmail Binbir, Yiğit Emre Şimşek, Kazım KılıçBursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin 7, Gizem Mürvet Uca 3, Özge Kavurmacıoğlu 23, İlsu Darıcıoğlu 2, Ferda Yıldız 2, Tuğçe Turus, Deniz Nur Çakır, Emma Jean Cannon 30Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız,...

Salon: Kadir Has

Hakemler: İsmail Binbir, Yiğit Emre Şimşek, Kazım Kılıç

Bursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin 7, Gizem Mürvet Uca 3, Özge Kavurmacıoğlu 23, İlsu Darıcıoğlu 2, Ferda Yıldız 2, Tuğçe Turus, Deniz Nur Çakır, Emma Jean Cannon 30

Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız, Lydnra Weaver 19, Sevgi Tonguç 5, Eylül Minez 2, Burcu Yağan 6, Nisa Yalçın 2, Mısra Albayrak, Helin Boybeyi 4, Şuranur Sönmez 6, Daijgile Sarauskaite 12, Feray Dalkılıç 5

1. Periyot: 17-14

Devre: 28-28

3. Periyot: 43-45

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün maçında Bursa Uludağ Basketbol'a 67-61 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Emre Şimşek basketbol Kayseri Uludağ Spor Haberler

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