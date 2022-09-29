Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası Spor Haberleri Salon: Kadir HasHakemler: İsmail Binbir, Yiğit Emre Şimşek, Kazım KılıçBursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin 7, Gizem Mürvet Uca 3, Özge Kavurmacıoğlu 23, İlsu Darıcıoğlu 2, Ferda Yıldız 2, Tuğçe Turus, Deniz Nur Çakır, Emma Jean Cannon 30Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız,... Salon: Kadir Has Hakemler: İsmail Binbir, Yiğit Emre Şimşek, Kazım Kılıç Bursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin 7, Gizem Mürvet Uca 3, Özge Kavurmacıoğlu 23, İlsu Darıcıoğlu 2, Ferda Yıldız 2, Tuğçe Turus, Deniz Nur Çakır, Emma Jean Cannon 30 Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız, Lydnra Weaver 19, Sevgi Tonguç 5, Eylül Minez 2, Burcu Yağan 6, Nisa Yalçın 2, Mısra Albayrak, Helin Boybeyi 4, Şuranur Sönmez 6, Daijgile Sarauskaite 12, Feray Dalkılıç 5 1. Periyot: 17-14 Devre: 28-28 3. Periyot: 43-45 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün maçında Bursa Uludağ Basketbol'a 67-61 mağlup oldu. Spor Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Emre Şimşek basketbol Kayseri Uludağ Spor Haberler

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