Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası Spor Haberleri Salon: Kadir HasHakemler: Uğur Özcan, Murat Anlatıcı, Ozan ÇalapGalatasaray: Kamile Nacickaite 24, Miray Balotu, Merve Uygül 2, Pelin Derya Bilgiç 2, Işıl Alben 9, Aija Jurjane 8, Neva Pulvere 2, Teira Mccowan 29, Meltem Yıldızhan 4Beşiktaş: Dana Evans 32, Melek Uzunoğlu 7, Yağmur Taşar 2,... Salon: Kadir Has Hakemler: Uğur Özcan, Murat Anlatıcı, Ozan Çalap Galatasaray: Kamile Nacickaite 24, Miray Balotu, Merve Uygül 2, Pelin Derya Bilgiç 2, Işıl Alben 9, Aija Jurjane 8, Neva Pulvere 2, Teira Mccowan 29, Meltem Yıldızhan 4 Beşiktaş: Dana Evans 32, Melek Uzunoğlu 7, Yağmur Taşar 2, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 6, Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram 10, Taya Reimer 12, Zeynep Can, İnci Güçlü 6 1. Periyot: 22-26 Devre: 39-37 3. Periyot: 63-57 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray Beşiktaş'ı 80-75 yendi. Spor Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Işıl Alben basketbol Erciyes Neva Spor Haberler

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