Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası, Samsun'da 16 kulüp ve 200 sporcunun katılımıyla başladı. İlk gün eleme maçları gerçekleşti. Derece elde eden takımlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Basketbol 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Yeni Yaşar Doğu Spor Salonu ve Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara, Türkiye genelinden 16 kulüp ve 200 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde eleme maçları yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu temsilcisi Semih Kaya, AA muhabirine, 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası'nda derece elde edecek takımların Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacaklarını söyledi.

Anadolu Şampiyonası'nın her yıl farklı illerde yapıldığını dile getiren Kaya, "Genelde Anadolu illerine federasyonumuz bu müsabakaları vermeye uygun görüyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yoğun şehirlerden ziyade Samsun, Mersin gibi şehirlerde yer alıyor. Bu yıl Samsun ve Mersin'de düzenleniyor." dedi.

Şampiyona 13 Mart Cuma günü oynanacak final müsabakalarıyla son bulacak.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
