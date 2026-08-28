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Gençlerbirliği'ne Sezonluk Göğüs Sponsoru Bulunamadı

Gençlerbirliği'ne Sezonluk Göğüs Sponsoru Bulunamadı
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Trendyol Süper Lig'de lider durumda olan Gençlerbirliği, henüz sezonluk göğüs sponsoru bulamadı. İlk iki maçta farklı geçici sponsorlarla sahaya çıkan Ankara ekibi, üçüncü maçta da geçici bir sponsorla yer alacak. Kulüp, kalıcı sponsorluk için çalışmalarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'de Ankara'yı temsil eden Gençlerbirliği, formasına sezonluk göğüs sponsoru bulamadı.

Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yaparak liderlik koltuğunda oturan Gençlerbirliği, göğüs sponsoru bulamadı. İlk 2 maçında farklı göğüs sponsorlarıyla saha çıkan kırmızı-karalar, 3. maçına da farklı bir göğüs sponsoruyla çıkacak. Kulüpten edinilen bilgilere göre, henüz sezonluk bir göğüs sponsoru anlaşması yapılmadı. Ankara ekibi, geçici göğüs sponsorluklarıyla maçlara çıkarken Galatasaray'ın göğüs sponsorunun bir Ankara firması olması ise dikkat çekti.

Başkent ekibi, kalıcı bir sponsorluk için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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