Başkarcı Futbol Sahası Yenilendi

Başkarcı futbol sahası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yenilenerek hizmete açıldı. Sahada yapılan çalışmalar sonucunda zemin, tribünler ve diğer tesisler modernize edildi. Yenilenen saha Aralık ayında hizmete girecek.

Daha önce atıl durumda bulunan Başkarcı futbol sahası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımıyla tepeden tırnağa yenilendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tahsis edilen ödeneklerle Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Denizli'de spor tesislerinin yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık sekiz ay önce ihalesi yapılarak yenileme çalışmalarına başlanan Başkarcı futbol sahası son haliyle adeta yeniden doğdu. Merkezefendi ilçesi Kadılar Mahallesinde bulunan Başkarcı futbol sahasında çalışmalar tamamlandı. Baştan aşağı yenilenen tesisin zemini doğal çimden FİFA Standartlarına uygun FİFA Quality belgeli sentetik zemin şeklinde dönüştürüldü. Aynı anda dört takımın yararlanabileceği soyunma odaları, wc ve duş alanları yeniden yapıldı. Taraftarların daha uygun şartlarda müsabakaları izleyebilmeleri için 500 kişilik seyirci tribününe PVC seyirci koltukları monte edildi. Seyircilere yönelik tuvalet ve lavabolar yapıldı. Tribün üstleri çelik konstrüksiyon çatı örtüsüyle kapatıldı. Stada elektronik skorboard takıldı ve son olarak çevre düzenlemesiyle birlikte saha tel örgüleri baştan sona yenilendi.

"Türk sporuna hayırlı olsun"

İş tesliminin ardından Başkarcı Stadını ziyaret eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, tesisin son durumunu yerinde inceledi. Denizli il merkezi ve ilçelerde yatırımların hızla devam ettiğini kaydeden İlman, sporda başarının disiplinli bir çalışma ve bu çalışmaların yapılabileceği modern tesislerle mümkün olduğunu söyledi. Başkarcı Futbol Sahasını yenilediklerini, Kınıklı Futbol Sahası ve Atletizm Pisti ile Zafer Katrancı Futbol Sahalarında da son aşamaya gelindiğini ifade eden İlman, tesislerin gece gündüz çalışarak bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. İlman, Başkarcı Futbol Sahasının amatör futbol ailesi başta olmak üzere Denizli'ye ve Türk Sporuna hayırlı olmasını diledi.

Aralık ayında hizmete girecek

Başkarcı Futbol Sahasında yapılan tüm yenileme çalışmalarının bedelinin 9 milyon 117 bin TL olduğu açıklandı. FİFA Türkiye temsilciliği tarafından Kalite Standart Belgesi incelemesine alınan tesisin Aralık ayında hizmete gireceği kaydedildi. - DENİZLİ