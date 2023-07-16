Başkanı hedef aldılar! Elden kaçan o iki oyuncu Beşiktaş taraftarına isyan ettirdi

Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i de Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'ta taraftarlar başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi istifaya davet etti.

Yeni sezon hazırlıklarında ezeli rakiplerine göre daha yavaşa kalan ve Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlı camiada çatlaklar başladı.

AHMET NUR ÇEBİ'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Ezeli rakiplerine kaptırılan oyuncular sonrası harekete geçen siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ahmet Nur Çebi'ye istifaya davet ettiler.

BAŞKAN NE DİYECEK?

Siyah-beyazlı camiada istifa seslerinin yükselmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu tepkilere vereceği cevap merakla beklenmeye başlandı.

İşte o yorumlardan bazıları;