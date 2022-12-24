Başkandan inanılmaz itiraf! Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray istiyor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Akaydın'ın transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son dönemde başarılı performansıyla öne çıkan ve Türkiye Milli Takım kadrosuna da seçilen Samet Akaydın'ın transfer durumu hakkında konuşan Sancak, "Geçmişte Tayyip Talha'yı Beşiktaş'a verdiklerini, Samet'le de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, kulüp gündemine dair açıklamalardabulundu. Transfer dönemine hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Sancak, eksik olan bölgelere 3, 5 transfer yapılacağını dile getirdi. Taraftarların dünya yıldızı beklentisine de değinen Sancak, "Keşke dünya karmasını getirip Adana Demirspor'da oynatsak. Ama bunlar öyle istenildiği zaman getirilebilecek futbolcular değiller" ifadelerini kullandı.

"SAMET'E FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN İLGİSİ VAR "

Başarılı oyuncuya iki ezeli rakibin de ilgisinin olduğunu belirten Sancak, bir futbolcuyu, büyük takımların istemesi halinde göndermedikleri zaman sorunlar yaşanabileceğini kaydetti. Sancak, "Çünkü bu her futbolcunun hayalidir. Avrupa'da oynayan, 4 büyükler diye tabir edilen takımlardan biri onu istemişse ve sen de göndermediysen buna pişman olursun.

"EDERİNİ BULDUĞUM ANDA SATARIM"

Değerini bulan her futbolcunun gönderilmesi gerektiğini de ifade eden Sancak, "Bir futbolcuya talip olunuyorsa en uygun şekilde gönderebiliyorsan göndereceksin. Ben her zaman söylerim. Kim olursa olsun kendi ederini, kendi fiyatını bulduğu anda ben satarım. Hatta beni bile bir kulübe başkan olarak isteseler, benim de ederimi verseler ben de gider orada başkanlık yaparım" dedi.